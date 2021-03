Eypeltauer Spitzenkandidat der Neos für die Landtagswahl

Die Neos haben bei ihrer Mitgliederversammlung heute, Samstag, Felix Eypeltauer zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst gewählt. In den drei Wahlstufen erreichte er in Summe 88 Prozent der Stimmen. Eypeltauer ist Abgeordneter zum Nationalrat und Landessprecher. Zuvor er Gemeinderat in Linz.