OÖ-Wahl: Grüner Spitzenkandidat Kaineder mit emotionalem Wahlkampfvideo

"Politik ist ein wirksames Instrument, um die Welt besser zu machen. Aber das schaffen wir nur gemeinsam", sagt Kaineder anlässlich der Präsentation des Spots. "Wir haben die Pflicht unseren Kindern einen lebenswerten Planeten zu übergeben. Und deshalb brauchen wir gerade jetzt an der Spitze des Landes politische Persönlichkeiten, die Begeisterung für mutige Ideen und eine bessere Zukunft entfachen."

Die Grünen schielen bei der Landtagswahl in Oberösterreich am 26. September auf ein Regierungs-Revival. Von 2003 bis 2015 regierten die Grünen als Juniorpartner zwei Legislaturperioden lang in Oberösterreich mit der ÖVP. Nach der Wahl 2015 wählte die damals noch "schwarze" Landes-Volkspartei nach kräftigen Verlusten dann die Blauen als neuen Koalitionspartner - mit den Grünen hatte die ÖVP damals keine Mehrheit mehr im Landtag. Seitdem ist die Öko-Partei in Oberösterreich in Opposition, stellt aber dank dem dort gültigen Proporzsystem mit Landesrat (und Spitzenkandidat) Stefan Kaineder eines der neun Regierungsmitglieder.