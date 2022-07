Nächtigungen in Linz fast auf Vorkrisenniveau

So wie der Geschäftstourismus, der auch in Linz noch Aufholbedarf hat. Seit Corona werden viele Meetings ins Internet verlagert, Geschäftsreisen damit weniger. Dieses Loch werde derzeit von den Inlandstouristen kompensiert.

„Österreich ernährt Linz“, so Steiner. Die Menschen hätten Nachholbedarf. Vermehrt würden deshalb Kreuzfahrtschiffe am Linzer Hafen anlegen, wenn auch oft halb leer. Festivals und der Radtourismus bringen zudem Menschen in die Stadt. Noch bessere Bahnverbindungen nach Linz sowie Stellplätze für Wohnmobiltouristen seien Zukunftsvisionen.

Eine Tour durch Linz

Im neuen Tourismuskonzept lege man nun vermehrt Wert auf Pakete und Touren. So wolle man etwa für Trips entlang der Donau werben. Blogger würden bereits jetzt Routen durch Linz testen und die Werbetrommel rühren.

„Wir wollen unsere Werbung authentisch gestalten, ohne Klischees“, sagte Manfred Grubauer, Aufsichtratsvorsitzender von Linz Tourismus. Eine Zielvorgabe, aus der das umstrittene Video resultierte. 13 Preise hat Linz Tourismus dafür abgesahnt. Ob es positive Auswirkungen auf den Tourismus in der Stadt hatte, könne man aber nicht sagen. Dennoch werde man im August ein neues Video vorstellen: „Es ist ein ganz anderer Zugang, aber nicht weniger kreativ“, mehr verriet Steiner nicht.