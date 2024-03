Nadelöhre für die Pendler beseitigen

Der tägliche Morgenstau. Das ist die Erfahrung der Pendler, die mit ihrem Auto von der Westautobahn A 1 Richtung Linz in die Mühlkreisautobahn A7 einbiegen. Am Nachmittag staut es in der umgekehrten Richtung, von der A 7 Richtung A 1. Die Pendler sind unterwegs nach Hause. Spätestens nach dem Bindermichltunnel stehen die Kolonnen.