Nach umstrittenen Wald- und Wiesenverkäufen: Anfrage zu Grundverkehrsgesetz

Forstgut geht ins Ausland

Für Aufregung sorgt unterdessen auch der Verkauf des viertgrößten Forstguts in Oberösterreich, dem Forstamt Dreher in Weyer, über den die Oberösterreichischen Nachrichten zuerst berichtet hatten. Dieses 6.400 Hektar große Forstgut in Weyer im Ennstal soll ins Ausland verkauft werden.

Also an einen deutsch-schweizer Immobilienkonzern des Tycoons Henning Conle. Die Rede ist von einem kolportierten Kaufpreis von 120 Millionen Euro. Kritisiert wird, dass der Käufer weniger forstwirtschaftlich engagiert sei, sondern hauptsächlich mit Immobilien in guten europäischen Stadtlagen gute Geschäfte mache.

Das Forstgut Dreher geht auf die Wiener Braumeisterdynastie Dreher zurück, denen die Schwechater Brauerei gehörte. Neben der forstwirtschaftlichen Nutzung sind in dem Forstgut derzeit acht Jagdreviere verpachtet.