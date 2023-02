Nach Regenschirmattacke in OÖ: U-Haft für 20-Jährigen Soldaten

Ohne Vorwarnung soll daraufhin der Innviertler zum Schirm gegriffen und ihm die Spitze unterhalb des Auges ins Gesicht gerammt haben. Nach der Attacke war der Niederösterreicher vorerst noch ansprechbar und ging mit den anderen zurück in die Kaserne. Erst am nächsten Tag in der Früh bemerkten die anderen Kameraden den schlechten Gesundheitszustand und setzten die Rettungskette in Gang. Wie sich herausstellte, waren die Verletzungen lebensbedrohlich.

Bundesheersprecher Michael Bauer betonte, „der Zeitpunkt war außerhalb des Dienstes und außerhalb der Kaserne“. Es bestehe kein Zusammenhang mit einem dienstlichen Hintergrund, daher führe das Bundesheer keine Ermittlungen durch. Diese werden alleine von der Polizei erledigt.