Musical "Robin Hood" als Gastspiel in Linz: Hiebe, Diebe und Liebe

Im Zentrum der Inszenierung steht die charakterliche Entwicklung des Titelhelden. Robin kommt als Sohn des Earls von Huntington zur Welt und begibt sich noch in der Nacht seiner Zwangshochzeit mit der kindhaften Marian in den Kreuzzug, um seinen adligen Verpflichtungen zu entfliehen.

Chris de Burgh findet die Legende seit seiner Kindheit faszinierend – und kann sie nun auf die Bühne bringen. Bei der Premiere der Show in Zürich war Chris de Burgh übrigens persönlich im Publikum, wurde bejubelt und bedankte sich im Anschluss mit emotionalen Worten bei den Darstellerinnen und Darstellern. Was schade ist: Der Gesang ist live, alles andere nicht.

Die Musik zu „Robin Hood“ schrieb Weltstar Chris de Burgh mit dem Musical-Komponisten Dennis Martin . Acht neue Songs komponierte de Burgh für dieses Musical. Zusätzlich wurde sein Welt-Hit „Don’t Pay the Ferryman“ in einer deutschsprachigen Adaption zur Hymne von Robin und seinen Mitstreitern.

Was in dieser Story bestens funktioniert: Schwarz und weiß, gut und böse, Arm und Reich. Der Inhalt lebt von einfach zu transportierenden Gegensätzen.

Unbedarfter Held

Philipp Büttner ist ein Robin, wie er im Buche steht: Ein wenig unbedarft, aber durchaus zu Heldentaten zu motivieren. Büttner singt und spielt auf hohem Niveau, in Zürich wurde er akustisch allerdings von Sabrina Weckerlin als Marian an die Wand geblasen. In Linz gibt Tamara Pascual die weibliche Hauptrolle. Man darf also auf die Dynamik zwischen den beiden gespannt sein.