Pussy Riot-Gründerin stellt in Linz aus: Kunst als kraftvoller Protest

Sie wechselt aus Sicherheitsgründen häufig ihren Wohnort. Ihre kranke Mutter lebt in Russland, sie wird sie wahrscheinlich nie wieder sehen. Nadya Tolokonnikova kann nicht einfach zurückreisen in das Land ihrer Geburt, "ich würde bei erster Gelegenheit inhaftiert werden", sagt sie.

"Viele Institutionen haben Angst davor, politische Kunst dieser Art zu zeigen. In Linz ist das anders", sagt Tolokonnikova mit einem Blick zum Direktor der oö. LandeskulturgmbH, Alfred Weidinger. "Rage", also Wut, lautet der Titel der Ausstellung, zu sehen sind sehr intime, persönliche Einblicke in das Leben und Werk der 34-Jährigen. Etwa die Rekonstruktion ihrer eigenen Gefängniszelle, begehbar. Darin befinden sich Originaldokumente, wie ihr Statement zum Hungerstreik oder Fotos ihrer Tochter. Zwei Jahre verbrachte Tolokonnikova in russischen Gefängnissen und Straflagern. Als die Künstlerin die nachgebaute Zelle in Linz zum ersten Mal sah, war ihr Kommentar: Viel zu luxuriös.

© Manuel Carreon Lopez

Gleich gegenüber wurde eine Wand mit Bildschirmen installiert. Zu sehen: Musikvideos und Performances des aktivistisch-feministischen Gruppe Pussy Riot, deren Gründungsmitglied Nadya Tolokonniva ist. Was kritische, provokante Kunstaktionen in Russland auslösen können, nämlich Gefängnis, ist im direkten Vergleich absurd.

© Yulia Chaika Installation Damoklesschwert

Im Stiegenhaus hängt die Installation "Damoklesschwert", zum einen eine Anlehnung an jene Messer, die sich Inhaftierte in Gefängnissen aus Alltagsgegenständen zur Selbstverteidung basteln. Zum anderen eine Erinnerung an alle Kunstschaffenden, Aktivistinnen und Aktivisten in Russland, die permanent mit der Verfolgung durch die russische Justiz rechnen müssen - das drohende Damoklesschwert also.

© Manuel Carreon Lopez Sexpuppen in der Kapelle

Vor dem Offenen Kulturhaus steht eine kleine Kapelle. Dort wurden im Innenraum drei Skulpturen inszeniert. Die Künstlerin hat drei gebrauchte Sexpuppen gekauft, bearbeitet und somit als Spielzeug für Männer zweckentfremdet. So werden die Puppen zum Symbol weiblichen Widerstands und erinnern gleichzeitig an die wohl bekannteste Pussy Riot-Aktion "Punk Prayer" in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau, die schließlich auch zur Verhaftung Tolokonnikovas führte. Träumt große Träume! Über ihre Intention, warum sie Kunst als Ausdrucksmittel wählt, sagt sie: "Meine Kunst ist immer politisch, ich kann gar nicht anders agieren. Es hat fast etwas Religiöses, aber natürlich hoffe ich, dass ich damit viele Menschen, junge Mädchen, die queere Community erreichen und ihnen Mut machen kann: Alles, was wir tun, hat Auswirkungen." Prinzipiell wolle sie allen jungen Menschen sagen: "Träumt große Träume und findet euren eigenen Weg!".

Fakten & Hintergründe Zur Person

Nadya Tolokonnikova wurde 1989 in Russland geboren. Sie studierte Philosophie, war schon zu Studienzeiten politisch aktiv. 2023 wurde sie auf die Liste der meistgesuchten Kriminellen Russlands gesetzt. Sie hat eine Tochter und ist mit dem Unternehmer, Surfer und Aktivisten John Caldwell verheiratet. Zu Pussy Riot

Ein russisches, feministisches Kollektiv, das mit Aktionismus auf Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Gewalt aufmerksam machen möchte. Die Gruppe tritt oft spontan im öffentlichen Raum auf, Markenzeichen: bunte Sturmhauben.