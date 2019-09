Musica sacra: 16 Konzerte in neuer Saison

Landeshauptmann Thomas Stelzer verwies in seiner Pressekonferenz auf die große Vielfalt der lebendigen Kirchenmusik im Land, die sich auch in den musica-sacra-Konzerten zeige. Nahezu die Hälfte aller Konzerte finden in der Landhauskirche (Minoritenkirche) statt. Weitere Veranstaltungsorte sind die Ursulinenkirche, die Martinskirche, die Martin Luther-Kirche, die Friedenskirche und der Mariendom.