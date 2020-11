Museumsdepot: „Unvollständiges Bild“

6,22 statt 1,7 Millionen Euro – so viel mehr kosteten die Investitionen in das Museumsdepot des Landes Oberösterreich in Linz. Doch damit nicht genug: In einer Initiativprüfung des Landesrechnungshofs (LRH) ortet dieser nun Verfehlungen der „haushaltsrechtlichen Regelungen“.

Das Land Oberösterreich hatte das ehemalige Spinnereigebäude der Linz Textil AG für zuerst zwölf Jahre angemietet und 2018 schließlich zu einem Depot für die Lagerung von Kunstwerken des Landesmuseums adaptiert. Für die erste Ausbaustufe wurden dafür 1,7 Millionen Euro kalkuliert. Diese wurden jedoch bei Weitem überstiegen, wie sich bereits im März herausstellte (der KURIER berichtete).

Nach der Initiativprüfung des LRH hätten die Missstände jedoch viel früher als gedacht eingesetzt: Schon die Entscheidung für den Umbau zu einem „Depot für Kulturgüter des Landes“ sei auf „Basis unvollständiger Grundlagen“ erfolgt.

Anschließend wurden „wesentliche Projektänderungen, ohne eine Genehmigung durch die Entscheidungsträger des Landes einzuholen, vorgenommen“. Und in weiterer Folge sei es zu “budgetär nicht gedeckten Bauaufträgen“ gekommen.