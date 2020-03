Linz: Lagerhalle führt zu „Vertrauensbruch“

4,85 Millionen Euro – So viel soll ein Museumsdepot des Landesmuseums Oberösterreich in der Wiener Straße in Linz gekostet haben. Das sind um etwa drei Millionen mehr als ursprünglich für das Projekt kalkuliert.

Kulturreferent und Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP) gibt an, davon nichts gewusst zu haben: Er spricht von einem „ Vertrauensbruch“. Die SPÖ kündigte am Dienstag eine schriftliche Anfrage an.

3,15 Millionen Mehrkosten

Das Land Oberösterreich hatte das ehemalige Spinnereigebäude der Linz Textil AG für zwölf Jahre angemietet und schließlich 2018 zu einem Depot für die Lagerung von Kunstwerken des Landesmuseums adaptiert. 1,7 Millionen Euro sollte die erste Ausbaustufe des Lagers kosten. Dieses Projekt wurde laut Stelzer auch von ihm freigegeben.

Nicht kommuniziert sei hingegen eine zweite Ausbaustufe geworden. Diese kostete wiederum 1,7 Millionen Euro. Zudem verursachte sie 1,45 Millionen Euro behördlichen Aufwand, aufgrund von feuerpolizeilichen Auflagen. Damit entstanden Mehrkosten von insgesamt 3,15 Millionen Euro. Bekannt wurde dies schließlich im Rahmen der Budgetdebatte.