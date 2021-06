Motorradfahrer in OÖ mit Hirsch kollidiert

Am Sonntagmorgen stellte sich einem Motorradfahrer aus dem Bezirk Amstetten etwas Großes in den Weg: Ein Hirsch. Dieser wechselte ausgerechnet in dem Moment, als der Motorradfahrer auf der Großalmstraße Richtung Attersee unterwegs war, die Straßenseite.

Der 43-Jährige hatte keine Möglichkeit mehr auszuweichen, prallte mit dem Tier zusammen, stürzte und schlitterte etwa 60 Meter weiter. Dort kam er leicht verletzt zum Liegen. Auch der Hirsch wurde etwa 24 Meter weit weggeschleudert. Er verendete laut Polizei unmittelbar nach dem Zusammenstoß.