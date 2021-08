Tanzlehrerinnen-Mörder ringt um neuen Prozess

Tathergang

In der Nacht zum 7. Juli 2013 soll der Gmundner nach einer Tennisklub-Feier laut damaliger Anklageschrift die 51-jährige Tanzlehrerin mit einem Faustschlag gegen das Jochbein und einem Stoß zu Boden gebracht, sie vergewaltigt und anschließend – mit einem Schädelhirntrauma – bewusstlos liegen gelassen haben. Zwei Tage später wurde sie gefunden. Sie starb neun Tage später im Krankenhaus, ohne je wieder das Bewusstsein erlangt zu haben.

Helmut S. trat als Liebhaber ins Visier der Ermittler und wurde – nach Ausschöpfung der ihm zustehenden Rechtsmittel – vom Obersten Gerichtshof zu 20 Jahren Haft verurteilt, wegen Vergewaltigung und Mordes durch Unterlassung. „Es wurde von den Ermittlern nie jemand anders in Betracht gezogen“, kritisiert Hitzenbichler. So etwa ein Nachbar, der in das Opfer verliebt gewesen sein soll und sich kurz nach Bekanntwerden des Todes der Frau das Leben nahm. Hitzenbichler und das Personenkomitee gehen von Ermittlungsfehlern aus, die sich die oö. Justiz nicht eingestehen will.