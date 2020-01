Autor übt Kritik an „unbegründeten Urteilen“

Seit 15 Jahren befasst er sich schon mit Kriminalfällen. Seine Quellen seien eine „bunte Mischung“: Unterlagen von Rechtsanwälten, von Verurteilten selbst oder von Angehörigen – im Fall von Helmut S. vorrangig vom oben erwähnten Personenkomitee.

Freilich sind es meist Vertraute der Verurteilten, die die Fälle an Blaichinger herantragen. Dennoch betont er: Beeinflussen lasse er sich nicht, auch nehme er kein Geld. Vielmehr habe er sein Buch geschrieben, um Kritik am österreichischen Justizsystem zu üben – vor allem am Geschworenengericht. „Da bin ich hart“, sagt Blaichinger. Seiner Meinung nach gehöre das System reformiert – dies würden die Fälle in seinem Buch zeigen.

Blaichinger ist übrigens nicht der Erste, der Schwurgerichte kritisiert. „Es ist ein Thema, über das schon viele Juristen geschrieben und getagt haben“, bestätigt Christina Salzborn, Sprecherin des Landesgerichts für Strafsachen in Wien. Bundesweit gab es 2018 übrigens 257 Geschworenenverfahren. 72 davon – also die meisten – wurden in Wien durchgeführt.