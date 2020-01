Mord an einer Tanzlehrerin: Bürger zweifeln an Justizurteil

7. Juli 2013: Die frisch verwitwete Tanzlehrerin Ingrid S. wird nach der Rückkehr von einer Feier in ihrem Tennisklub im Garten ihres Hauses in Gmunden überfallen, vergewaltigt und schwer am Kopf verletzt. Erst nach zwei Tagen findet eine Bekannte die 51-Jährige. Eine Woche später stirbt das Opfer an einem Schädel-Hirn-Trauma.

12. Juli 2013: Wenige Tage nachdem das Opfer gefunden wird, verhaftet die Polizei ihren Tennispartner Helmut S. Er bestreitet die Tat. Vielmehr habe er sich mit der 51-Jährigen verabredet und mit ihr im Garten Sex gehabt, gibt er an. Danach sei die Frau gestürzt. Er habe ihr aufgeholfen, sie sei wohlauf gewesen und er gegangen.

2. Juli 2014: Helmut S. wird am Landesgericht Wels wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes durch Unterlassung in erster Instanz zu 18 Jahren Haft verurteilt. Ein Jahr später erhöht der Oberste Gerichtshof die Strafe auf 20 Jahre. Das Urteil wird damit rechtskräftig. 2017 und 2018 scheitert S. mit einem Wiederaufnahmeantrag.