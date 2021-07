Unwetter in OÖ: Mit dem Regen ist nicht Schluss

Oberösterreich und Niederösterreich – und vor allem dessen Einsatzkräfte – kommen nicht zur Ruhe: Auch am Sonntagabend schüttete es in den beiden Bundesländern wieder in Strömen. Wieder hinterließen die Gewitter deutlich sichtbare Spuren.

In OÖ hatten insgesamt 330 Feuerwehren mit 4.600 Einsatzkräften alle Hände voll zu tun: Wie in den vergangenen Wochen so oft, mussten sie Keller auspumpen, Dächer abdichten, brachten Menschen in Sicherheit und räumten Straßen frei.

Kapelle abgedeckt

Auch eine Kapelle des Stiftes St. Florian blieb nicht von den Unwettern verschont: Zahlreiche Dachziegel fielen dem Wind zum Opfer. Feuerwehrleute deckten per Drehleiter die Lücken mit einer Plane ab.

Generell bereitete der Wind den Einsatzkräften am Sonntag viel Arbeit: „Viele Straßen waren von Bäumen versperrt. Die mussten wir alle wegräumen“, sagt Markus Voglhuber vom oö. Landesfeuerwehrverband. Mehrere Personen, die von umgestürzten Bäumen in ihren Fahrzeugen eingeschlossen waren, mussten gerettet werden. Zudem verursachten Blitzschläge in OÖ acht Brände. Diese konnten aber schnell wieder gelöscht werden.