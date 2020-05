Minidrohne flog in OÖ auf Radler zu: Frau stürzte

Eine 46-Jährige ist Montagabend bei einer Radtour am Donaubegleitweg bei Alkoven (Bezirk Eferding) gestürzt, als sie eine Kollision mit einer Drohne verhindern wollte. Die Frau bemerkte das kleine Fluggerät auf Augenhöhe zu spät und legte eine Vollbremsung hin. Sie wurde ins Klinikum Wels gebracht, teilte die Polizei mit.

Die aus Liezen stammende Frau hatte am Montag mit ihrem Ehemann die Radtour an der Donau unternommen. Beim Treppelweg bei Alkoven Richtung Aschach passierte dann der Unfall, weil zum selben Zeitpunkt ein 58-jähriger Rumäne am Donauufer seine neue Mini-Drohne ausprobierte. Das Gefährt flog direkt vor die Radler, nur mehr der Mann konnte rechtzeitig ausweichen.