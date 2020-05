Überzeugung, Liebe, Leidenschaft

Wurden im Gründungsjahr bescheidene 36 Eimer Bier gebraut, liegt der Ausstoß heute bei rund 13.500 Hektoliter. Rund 70 Prozent gehen auf das Konto des „Schnaitl Original“, eines untergärigen Märzen. Dazu kommt die ganze Bandbreite, elf Biere und zwei Radler. Zum 175-Jahr-Jubiläum wurde ein „Meisterbräu“ kreiert. Zudem gibt es zwei saisonale Highlights: Anfang Juli wird ein „Festbock“ gebraut und alle Jahre wieder das „Stille Nacht Festbier“ – Reverenz an das im nahen Oberndorf uraufgeführte Weihnachtslied. Schnaitl versteht sich als Regionalbrauerei. So kommt gut ein Drittel der Gerste aus eigenem Anbau. Das Absatzgebiet umfasst den Bezirk Braunau und reicht bis hinein in den angrenzenden Flachgau. Immerhin ein Zehntel des Umsatzes wird in Wien und Umgebung gemacht.

Ein Familienbetrieb

Und Schnaitl ist durch und durch ein Familienbetrieb, in dem Ehefrau Claudia, Schwester Elisabeth und Bruder Maximilian mitarbeiten. Auch Matthias der Ältere ist mit 84 noch aktiv. „Wir machen das aus Überzeugung, Liebe und Leidenschaft“, beschreibt der Chef das Selbstverständnis. Freilich müsse am Jahresende etwas übrig bleiben, um den Betrieb irgendwann an die nächste Generation weitergeben zu können. Für potenzieller Nachfolger ist gesorgt. Ob Matthias V. oder einer seiner beiden Brüder einmal in das Biergeschäft einsteigen werden, wird sich weisen. „Sie haben noch Zeit.“