12 Frauen in Linz und Wels zur Prostitution gezwungen: Vier Festnahmen

Dort angekommen, meist in Linz und Wels, wurden sie zur Prostitution gezwungen. Dabei sollen ihnen die zu erbringenden Sexualdienstleistungen von ihren Peinigern vorgeschrieben worden sein.

Die von den Freiern bezahlten Löhne wurden bei der illegalen Wohnungs- und Hotelprostitution sofort an vor Ort befindliche "Aufpasserinnen und Aufpasser", wie die Ende November verhaftete Frau, abgegeben, sagt die Polizei.

Mit Drogen gefügig gemacht

Die mit Gewalt nach Österreich verschleppten Frauen wurden mit Methamphetamin für deren täglichen Konsum versorgt – dies auch um sie entsprechend gefügig zu machen, betont die Polizei.

Diesbezüglich besteht auch der Verdacht der Ein- und Ausfuhr von zumindest 900 Gramm Methamphetamin und der Weitergabe zumindest dieser Suchtgiftmenge an die Frauen.

850.000 Euro "Gewinn" mit nur drei Opfern

Allein mit der Ausbeutung von drei bislang einvernommenen Opfern dürfte sich die Tätergruppierung mit zumindest 850.000 Euro bereichert haben. Die Gruppe ist seit zumindest fünf Jahren in Oberösterreich aktiv, mindestens so lange dauert auch schon das Martyrium der betroffenen Frauen.

Zeitgleich mit der in Linz stattfindenden Hausdurchsuchung erfolgte aufgrund von der Staatsanwaltschaft Wels erlassener Europäischer Haftbefehle und in enger Abstimmung mit dem Nationalen Ermittlungsbüro Zielfahndung Ungarn die Festnahme von drei weiteren Beschuldigter in Budapest.