Von Peepshows zu Puppenhäusern: Die Geschichte der Sexarbeit in Linz

„Wer seinen Voyeurismus befriedigen will oder sich einen Soft-Porno erwartet, soll lieber daheimbleiben“, stellt Johannes Neuhauser gleich zu Beginn klar. Er ist der Autor des Stücks, Sozialarbeiter, Psychotherapeut und er drehte bereits für den ORF eine Dokumentation über Sexarbeiterinnen in Österreich und Manila . Seine Frau, Bettina Buchholz, spielt die Rolle der „Tina“.

Alles beginnt dort, wo jetzt Theater gespielt wird: im Sexkino Eisenhand . Kurz darauf eröffnet in der Linzer Goethestraße die erste Peepshow in Österreich . Dann übernimmt die Domina „Frau Eva“ das Bordell „Ostende“ und fordert bereits Anfang der 1990er-Jahre eine „Sexarbeiterinnen-Gewerkschaft“ .

„Wir bieten Information, Beratung und Begleitung, etwa bei Behördengängen. Und wir besuchen die Sexarbeiterinnen in Clubs, Bordellen und Laufhäusern “, erklärt die Leiterin. Mit dabei haben Sozialarbeiterinnen Kondome, Menstruationsartikel, viele Infos und sie bieten Gespräche an.

Natürlich gebe es manche, die umsteigen möchten: „Dabei sind wir genauso behilflich.“ Oft sei es aber das Einkommen, an dem es scheitere. Das bestätigt Sexarbeiterin Astrid W. : „Viele Kolleginnen, etwas aus Rumänien, haben hier in der Gastronomie oder Pflege begonnen. Sie sind auf Sexarbeit umgestiegen, nachdem sie bemerkt haben, dass sie mit einem Pflegegehalt kaum Geld heimschicken können.“

Was Elke Welser von der Politik und der Gesellschaft fordert: Respekt für Sexarbeiterinnen und ein Ende der Stigmatisierung : „Die meisten Frauen arbeiten selbstbestimmt und freiwillig. Ihr Ziel ist es, sich in ihren Herkunftsländern finanziell etwas aufbauen zu können.“

Angesprochen auf Initiativen, die sich das schwedische Modell – Sexarbeit ist verboten, es wird der Kunde bestraft, nicht jedoch die Frau – in Österreich wünschen, sagt Elke Welser von der Beratungsstelle LENA: „Damit treibt man Frauen in die Unsichtbarkeit und Unsicherheit . Wir täuschen uns, wenn wir denken, damit ist es geregelt. Sexarbeit wird deswegen nicht verschwinden.“

Die Benennung In OÖ ist vom „Sexualdienstleistungsgesetz“ die Rede, in Vorarlberg von „Gewerbsmäßiger Unzucht“.

Wenn im Theaterstück „Sex in Linz“ Reinigungsfrau Tina in Pension geht, hat sie viel erlebt. Sie ist froh, ihr Berufsleben beenden zu können. Abgesehen von Laufhaus-Zimmern müsste sie im Jahr 2024 auch die „Liebesöffnungen“ sogenannter Sexdolls, also von Sexpuppen, reinigen. Denn die gibt es mittlerweile in Linz und Oberösterreich, sogar in eigenen Puppenhäusern – vorgewärmt und nach Kundenwunsch gekleidet.

Was will Autor Johannes Neuhauser mit dem Stück erreichen? „Es bietet die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Sexindustrie zu schauen und nachzudenken: Wie stehe ich selbst zur Sexarbeit? Wie viel Respekt bringe ich den Menschen entgegen?“