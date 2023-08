Mehrere Schafrisse: Erster Wolf darf in Oberösterreich geschossen werden

Das Land Oberösterreich hat den ersten Wolf zum Abschuss freigegeben, seit das die mit 1. Juli oö. Wolfsmanagementverordnung erlaubt. Zwei Wolfsbeauftragte des Landes fanden - nach mehreren Meldungen - am Wochenende neun tote und zwei verletzte Schafe am Dachstein-Plateau vor.

Das Rissbild sei eindeutig. 25 weitere Schafe sowie eine Kalbin sind in dem Gebiet abgängig, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme von Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) am Montag.

