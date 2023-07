EU-Kommissar sieht "unverhältnismäßige Alarmstimmung" wegen Wölfen

EU-Kommissar Virginijus Sinkevičius hat kein Verständnis für die Anti-Wolf-Stimmung in Österreich. Österreich habe bisher gerade einmal 20 Wölfe nach Brüssel gemeldet. Dass sich hierzulande Menschen aus Angst vor einer Begegnung mit einem Wolf nicht mehr in den Wald trauen und bereits mehrere Exemplare erlegt wurden - zuletzt am vergangenen Wochenende in Osttirol -, bezeichnete der Umweltkommissar am Montag im Interview mit dem Ö1 Morgenjournal als irritierend.

"In Österreich sterben mehr Menschen nach einer Kuhattacke als nach einer Begegnung mit einem Wolf. Also die Gefahr, die in Österreich von einem Wolf ausgeht, ich finde diese Alarmstimmung unverhältnismäßig", sagte Sinkevičius. Die EU plane vorerst nicht, den Schutz des Wolfes - EU-weit eine geschützte Art - "aufzuweichen", hielt der Litauer fest. Das EU-Recht erlaube ja Wölfe zu schießen, wenn sie zu nahe an Menschen herankommen. In vielen Ländern funktioniere das: "Ich weiß nicht, welche Hürden Österreich daher sieht, aber es ist wohl immer leichter, Brüssel die Schuld zu geben."

