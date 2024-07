Linz verspricht mehr Vorrang für Fußgänger

Laut oberösterreichischer Verkehrserhebung 2022 haben in Linz in den vergangenen zehn Jahren die Anteile des motorisierten Individualverkehrs (viel zu gering) abgenommen und jene des Fuß- und Radverkehrs (viel zu gering) zugenommen.

In Linz werden knapp 26 Prozent der Wege zu Fuß zurückgelegt. Dieser Wert ist in den vergangenen zehn Jahren um knapp vier Prozentpunkte gestiegen. Das soll aber erst der Anfang sein, verspricht ÖVP-Verkehrsstadtrat Martin Hajart.

Die Stadt Linz will nun das Zu-Fuß-Gehen als natürliche und nachhaltige Mobilitätsform weiter stärken, dafür wird ein " Masterplan Gehen " entwickelt.

Denn rund 39 Prozent der in Linz zurückgelegten Wege haben eine Länge unter 2,5 Kilometer, 65 Prozent der Wege sind nicht länger als fünf Kilometer. Daraus folgt: Kurze Wege können bei gut ausgebauter Infrastruktur fast ausschließlich aktiv zu Fuß und mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, ist Hajart sicher.

So soll der Sicherheit der Fußgänger größeres Augenmerk geschenkt werden, aber auch die Qualität der Geh-Strecken soll erhöht werden - etwa durch mehr Sitzgelegenheiten, die vor allem für ältere Menschen, die Pausen benötigen, wichtig seien.

"Sich mit dem Gehen als der natürlichsten und gesündesten Form der Fortbewegung des Menschen verstärkt auseinander zu setzen, macht Sinn", sagt Hajart, "denn wo Menschen gern und sicher gehen können, ist die Aufenthaltsqualität in einer Stadt höher."

Aufgrund eines Stadtsenatsbeschlusses im April 2024 wurden die Mobilitätsplaner von Rosinak und Partner mit der Erstellung eines Masterplans Gehen beauftragt. Ziel ist die Steigerung der Lebensqualität in der Stadt Linz im Zusammenhang mit zu Fuß zurückgelegten Wegen und dem Verweilen entlang dieser Wege im öffentlichen Raum.

Aber was passiert konkret? Erst wird eine Ist-Analyse erstellt, aus der sich auch Zielsetzungen und Leitbilder ableiten lassen können, die danach definiert werden.

Ist-Analyse und Leitprojekte

In der Ist-Analyse werden auch die Schwachstellen in Linz für den Fußgänger aufgezeigt. Schließlich soll ein Konzept für ein verbessertes Fußwegenetz erstellt werden, das in rund zehn Leitprojekten münden soll, die rasch umgesetzt werden können.

Dabei stehen Aspekte wie Barrierefreiheit, Beschattungen und Sitzgelegenheiten im Vordergrund, genauso wird die Kinder- und Jugendmobilität schwerpunktmäßig beleuchtet.