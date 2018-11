Massive Kritik an Verwaltung der Landesimmobilien

„Hier fehlen wesentliche Kennziffern für die Immobilienbewirtschaftung, um zum Beispiel Entgelte pro Quadratmeter vergleichen zu können“, schilderte Pammer. In einem Linzer Landesobjekt mit mehreren Mietern errechneten die Prüfer einen Mietpreis von 65 Cent pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Der Durchschnittsmietpreis liegt in Linz bei fünf Euro pro Monat.

Einen anderen Missstand zeigten die Prüfer um zwei in den 1960er-Jahren an die Jugendorganisationen von ÖVP und SPÖ vermieteten Seeufergründe in Steinbach am Attersee und in St. Lorenz am Mondsee auf. Dafür wurde ein jährlicher Anerkennungszins von „zwölf Schilling“ vereinbart – obwohl dort längst professionelle Campingplätze betrieben werden. Laut Parteiengesetz ist diese Art der Parteienförderung sogar rechtswidrig. Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP, reagierte einsichtig. Ein Großteil der Empfehlungen des LRH seien bereits in Umsetzung, organisatorische Änderungen in der Liegenschaftsverwaltung seien veranlasst und die interne Revision ist mit einer Prüfung beauftragt. Eine genaue Prüfung kündigte auch der Grüne Klubobmann und Vorsitzende des Kontrollausschusses Gottfried Hirz. „Die schwarz-blaue Landeskoalition hat über Nacht Belastungen wie die Kindergartengebühren erfunden. Aber sie kümmert sich offenbar nicht darum Landeseigentum professionell und nach wirtschaftlichen Kriterien zu verwalten“, so Hirz. „Diese Missstände werden wir genau unter die Lupe nehmen“ kündigt er an.