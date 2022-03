Martin Hajart wird neuer Linzer Vizebürgermeister

"Linz-Klausur" steht an

Er selbst kehre gerne in die Stadtpolitik zurück – wo alles begann, denn seine ersten politischen Schritte machte Hajart ab 2007 als Büroleiter beim ehemaligen VP-Vizebürgermeister Erich Watzl. Nun steht Hajart selbst an der Front. Nach dem „nicht zufriedenstellenden“ Ergebnis bei der Gemeinderatswahl am 26. September gibt es an dieser auch einiges zu tun. Vor allem in Sachen Verkehr werde sich Hajart beweisen müssen, wurde doch das nicht allzu beliebte Ressort nach der Wahl der ÖVP zugeteilt.

„Ich will Linz-Politik machen und sonst nichts“, betonte der gebürtige Linzer bei seiner Vorstellung. Seine Politik sei sachlich und konsequent. Gleich nach seiner Wahl wolle der zweifache Familienvater deshalb am 18. März eine „Linz-Klausur“ abhalten. Dabei will er sich mit dem Spitzenteam seiner Partei beraten und auch Experten und Expertinnen befragen, welche Entwicklungen die Stadt Linz nötig hat.