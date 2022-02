Linzer VP-Vizebürgermeister offiziell zurückgetreten

Persönliche Entscheidung

Es sei eine höchstpersönliche Entscheidung gewesen. Das doch enttäuschende Wahlergebnis und die Tatsache, dass er danach die nicht all so beliebten Verkehrsagenden der Stadt übernehmen musste, hätten keine Rolle gespielt.

Vielmehr sei vor geraumer Zeit ein Angebot aus der Wirtschaft an ihn herangetragen worden. Vor zwei Wochen hätte er schließlich entschieden, dieses auch anzunehmen. "Nach gut 20 Jahren Spitzenpolitik habe ich mich gefragt, wo die Reise in die nächsten 20 Jahren hingehen soll", so Baier.

Linzer Bier

Unter anderem war er während seiner politischen Laufbahn Landesobmann der Jungen ÖVP OÖ, Mitglied im Bundesrat und Landtagsabgeordneter. 2012 wechselte er dann als ÖVP-Klubobmann in die Stadtpolitik. 2013 wurde er zum Vizebürgermeister. Zwei Wahlgänge hat er in dieser Zeit bestritten. Beide Male verlor er in die Stichwahl gegen den roten Bürgermeister Klaus Luger.

Wermutstropfen war für Baier unter anderem auch die verlorene Abstimmung über den Erhalt der alten Linzer Eisenbahnbrücke. "Dafür freut es mich sehr, dass das Linzer Bier wieder auferstanden ist und ich da Geburtshelfer sein konnte", blickt Baier zurück. "Jetzt aber ist es Zeit einen Wechsel zu machen, auch einen Generationswechsel."

Martin Hajart

Als Nachfolger wird Martin Hajart, derzeitiger Büroleiter von Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander, gehandelt. Bestätigen wollte das Baier noch nicht. Heute Abend berate sich diesbezüglich der Stadtparteivorstand. Morgen, Dienstag, sollen die Ergebnisse daraus präsentiert werden.

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) meldete sich zum bevorstehenden Wechsel zu Wort. Baier habe "Akzente gesetzt" und hätte "stets ein offenes Ohr für die großen und kleinen Sorgen der Menschen" gehabt.