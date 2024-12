Engagement in der Kirche ist "nicht vergnügungssteuerpflichtig"

Auch eine hohe päpstliche Auszeichnung wurde von Bischof Manfred Scheuer anlässlich des Ausklangs von 100 Jahre Mariendom übergeben: Landeshauptmann a.D. Josef Pühringer wurde für sein großes Engagement und seine langjährigen Verdienste rund um die Katholische Kirche in Oberösterreich und insbesondere für den Mariendom von Papst Franziskus zum „Komtur des Ordens vom Heiligen Gregor d. Großen“ ernannt.

Unter der Leitung von Josef Habringer wurde in ergreifender Manier vom Collegium Vocale Linz , dem Domchor, Solistinnen und Solisten sowie dem Orchester der Dommusik und Domorganist Wolfgang Kreuzhuber und Gerhard Raab das berühmte " Locus Iste " präsentiert - jenes Stück, das Anton Bruckner für die Einweihung der Votivkapelle komponiert hatte.

Pühringer ist seit 2017 Vorsitzender der Initiative Pro Mariendom und zeigte sich in seiner Dankesrede ergriffen. Aber er brachte das Kirchenvolk dennoch zum Schmunzeln: "Das Engagement für die Kirche ist zur Zeit nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig", spielte er darauf an, dass sich viele Menschen von der Kirche abwenden und diese oft in der Kritik stehe.

Für ihn ist der Mariendom "ein großes Erbe, das uns verpflichtet, eine Bereicherung für das ganze Land". Pühringer erinnerte auch daran, dass der Bau des Doms vor über 100 Jahren "eigentlich eine große Bürgerinitiative war, aber auch ein Prestigebau für das junge Bistum".