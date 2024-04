Eine Nacht im Mariendom zu Linz: Jetzt schlägt's 100

Bei Stufe 180 wartet die mächtige Immaculata-Glocke mit knapp über acht Tonnen Gewicht. Sie läutet nur, wenn der Bischof im Dom ist - also fix am Sonntag , wenn um 14 Uhr der Festgottesdienst 100 Jahre Mariendom mit Bischof Manfred Scheuer und der Messe in d-Moll von Anton Bruckner gefeiert wird.

Zur Abendmesse in der Votivkirche geht es die 395 Stufen hinunter, samt kontemplativen Zwischenstopp bei den Glocken. Die Messe wird für einen Mann gefeiert, der vor einem Jahr völlig vereinsamt gestorben ist und in einem Armengrab begraben liegt. "Look at all the lonley people" und "Let it be" von John Lennon und Paul McCartney wird gesungen, zum Abschluss Dietrich Bonhoeffers "Von guten Mächten wunderbar geborgen". Und dann wieder, 395 Stufen lang, "näher, mein Gott, zu dir".

Wenn es Nacht wird über Linz

Der exklusive Rundumbalkon am Mariendom ist unbezahlbar. Der Blick schweift über die Donau und den Pöstlingberg, den alten Dom und den neuen Quadrill-Tower, der über sich und andere Hochhäuser hinauswächst. Das Stadion auf der Gugl wirkt wie ein im Grünen gelandetes Ufo.