Mann stürzte in Attersee: Motorboot kreiste mit Hunden an Bord führerlos auf Wasser

Hunde blieben unversehrt

Kurz darauf trafen die Wasserrettungen Unterach und Weyregg sowie ein Polizeiboot an der Unfallstelle ein. Der stark unterkühlte Mann wurde der Wasserrettung übergeben, an den Landungssteg in Litzlberg gebracht und in das Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Seine beiden Hunde blieben unversehrt und wurden an seine Frau übergeben.