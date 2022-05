Notfallplan in OÖ: Zwei Ordner gegen Blackout-Chaos

Doe wie könnte es dazu kommen? In einem Stromnetz ist es wichtig, dass die Menge an erzeugtem Strom der Menge an verbrauchtem Strom entspricht. Ist dieses Gleichgewicht gestört, kann es zu einem Blackout kommen. Die Schwierigkeit liegt danach darin, das System wieder hochzufahren.

Damit das Land nicht im Chaos versinkt, erarbeitete man gemeinsam mit Experten, Katastrophenschutzbehörden, Einsatzorganisationen, dem OÖ Zivilschutz und den Gemeinden ein „Schema F“, um im Krisenmodus schnell zu funktionierten.

Demnach seien Gemeinden im Fall eines Blackouts die erste Anlaufstelle für Bürger. Und dafür erhalten sie nun druckfrische Ordner, wie Langer-Weninger informiert.