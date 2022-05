Felsenfest im Ennstal

Knapp 1000 Routen in 25 Gebieten hat Sportler Hofbauer zusammengetragen, die einzelnen Routen sind mit hilfreichen Detailinfos wie Familientauglichkeit, Schwierigkeitslevel und Übersichtstabelle mit Zustieg versehen. „Zielgruppe sind alle, die von der Kletterhalle nach draußen wechseln wollen“, so der Neo-Autor. Seine persönliche Lieblingsroute ist „die Fahrt ins Blaue“, „die ist einfach legendär“.

Von 6. bis 8. Mai gibt es beim Saisonstart die Möglichkeit, mit der Kletter-Community auf Tuchfühlung zu gehen. Mit kostenlosem Schnupperklettern in der Naturfreunde Kletterhalle in Steyr und der Kletterhalle 6a in Gaflenz sowie am beliebten Klettersteig in Trattenbach, an den Naturfelsen am Sauzahn und im Camp Sibley in Laussa wird Interessierten viel geboten. Unter Aufsicht ist es möglich, sich an die steilen Felswände, Vorstiegskletterflächen in den Hallen sowie Boulderwände zu wagen. Im Camp Sibley warten Flying Fox, Highline und Slacklines. Programm/Anmeldung: www.klettern-im-ennstal.at.