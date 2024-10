Causa Brucknerhaus: Esterbauers Dienstverhältnis gelöst

Das teilte der geschäftsführende Vizebürgermeister und amtierende LIVA-Eigentümervertreter Dietmar Prammer (SPÖ) am Dienstag in einer Aussendung mit.

Mitte Oktober hatte LIVA-Aufsichtsratsvorsitzender Meinhard Lukas Hinweise erhalten, dass jene Chats, die den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) in der Brucknerhausaffäre zum Rücktritt gezwungen haben, in der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA offenbar länger bekannt aber folgenlos geblieben sein dürfte.

"Angesichts der in der Zwischenzeit bekannt gewordenen Tatsachen befand sich Esterbauer damals in einer herausfordernden Situation in seiner Rolle als Geschäftsführer der LIVA. Im Zuge der Prüfungen durch den Aufsichtsratsvorsitzenden sowie in Beratungen mit dem Rechtsvertreter der LIVA kam man zu dem Schluss, dass Herr Esterbauer im Umgang mit diesem Chatverlauf leider nicht den Erwartungen der LIVA entsprechende Entscheidungen getroffen hat", informierte Prammer.

Das Dienstverhältnis wird mit 31. Mai 2025 beendet. Esterbauer werde im restlichen Zeitraum seinen Urlaub verbrauchen und freigestellt sein.