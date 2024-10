Paukenschlag im Brucknerhaus: Kaufmännischer Leiter plötzlich freigestellt

Die OÖN berichteten am Mittwoch zuerst, dass der geschäftsführender SPÖ-Vizebürgermeister und Eigentümervertreter Dietmar Prammer diese überraschende Entscheidung getroffen habe, nachdem weitere Vorwürfe in der Causa Luger-Kerschbaum aufgetaucht waren. Was war passiert?