Diskussion: Will Welser-Möst das Brucknerhaus dirigieren?

Die Runde, die am Dienstagabend vor Ort zusammenkam, um über die Zukunft der Skandal-gebeutelten Kulturinstitution zu reden, war hochkarätig.

Auf dem Podium saßen der Leiter des Cleveland Orchestra , der oberösterreichische Dirigent Franz Welser-Möst , der neue Aufsichtsratsvorsitzende der LIVA, Meinhard Lukas , der Dramaturg des Brucknerhauses, Andreas Meier , der künstlerische Leiter des Bruckner Orchesters, Norbert Trawöger und der Kulturchef der OÖN, Peter Grubmüller , der die Diskussion moderierte. Was auch dem Publikum auffiel: Dass keine Frau in die illustre Runde gebeten worden war.

Welche Schwerpunkte braucht das Brucknerhaus also, um gut in die Zukunft zu kommen? Und wer könnte die Zügel in die Hand nehmen?