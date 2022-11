Am 1. Mai 1862 legte Bischof Rudigier in Linz den Grundstein für den Mariendom. Nun legte der Gestaltungsbeirat der Stadt den nächsten, nämlich für einen Zubau, der unter anderem Infocenter und Shop beherbergen soll.

Als „Willkommensraum“ stellte die Diözese Linz den Zubau am Montag in einer Aussendung vor. 120 Quadratmeter soll er umfassen und als „Verknüpfung von Stadt- und Kirchenraum“ dienen. Denn vom Domplatz gelange man über diesen barrierefreien Raum in die Turmhalle Ost. Dort sollen einerseits Inhalte vermittelt werden, andererseits den Besucherinnen und Besuchern – mittels zweigeschossiger Ausstellungsarchitektur – ein „ungewöhnlicher“ Blick auf die einzigartigen Gemäldefenster des Doms gewährt werden.