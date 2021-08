Lose für schöne Domfenster

Die Zusammenarbeit mit der Bäckerinnung freut Bischof Manfred Scheuer, Schirmherr von Pro Mariendom, ganz besonders: „Brot ist eines der bedeutendsten Symbole des Christentums. Es fand Eingang in unser Grundgebet, das Vater Unser, in der Bitte ums tägliche Brot. In zahlreichen biblischen Erzählungen, in Gleichnissen und in Bildworten Jesu spielt es eine große Rolle. Das gemeinsame Mahl, das Brechen des Brotes, steht im Zentrum jeder Eucharistiefeier.“

Reinhard Honeder, stellvertretender Innungsmeister und Berufsgruppensprecher der Bäckerinnen und Bäcker, über die Kooperation: „Die OÖ Handwerksbäckerinnen und –bäcker sind ein Garant für regionale, köstliche und nachhaltig produzierte Backware. Sehr gerne unterstützen wir daher die Domlotterie, um auch den Mariendom als einzigartiges Bauwerk nachhaltig für die Zukunft zu sichern.“