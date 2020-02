Höher als der "Steffl": Linzer Dom bekommt neue Aussichtsplattform

Bisher war es Besuchern nur möglich, den Mariendom bis zum Eremitenstüberl in 65 Metern Höhe zu erklimmen. Dieses ist um zwei Meter niedriger als die Aussichtsplattform des Stephansdoms. Im Zuge der laufenden Sanierung des Linzer Doms entsteht aber in 112 Metern " Österreichs höchstgelegene Aussichtsplattform auf einem sakralen Gebäude", so Schaffer.

Im weltlichen Bereich seien in Österreich nur eine Lounge am Wiener DC Tower (207 Meter) und das Restaurant am Wiener Donauturm (170 Meter) höher.