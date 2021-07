Linzer Eisenbahnbrücke: Auf den letzten Metern

Holzbretter und Planen liegen quer über die Fahrbahn. Dort fährt ein Vorderkipper, hier bohrt ein Arbeiter ein Loch in den Beton. Zwei andere halten wiederum ein Maßband in der Hand und diskutieren über ein paar Zentimeter – auch die letzten Arbeiten auf der 400 Meter langen neuen Linzer Eisenbahnbrücke müssen präzise durchgeführt werden.

Denn laut Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) habe der Countdown begonnen: „Noch 30 Tage bis zur Eröffnung am 28. August“, hieß es in einer Pressekonferenz mit Vizebürgermeister Markus Hein (FPÖ) und Erich Haider, Geschäftsführer der Linz AG, am Donnerstag vor Ort.

2016 wurde die alte Eisenbahnbrücke gesperrt. Seither ist dort Baustelle. Von Anfang an mit dabei: Willi Kitzmüller.