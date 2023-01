Kinderoper "Wanda Walfisch" im Linzer Musiktheater

„Wir wissen alle, dass es kein kritischeres Publikum als Kinder gibt.“ Gregor Horres leitet das Opernstudio des Landestheaters Linz, mit den Nachwuchstalenten studierte er in den vergangenen Monaten die Kinderoper „Wanda Walfisch“ von Anna Wenzel für alle ab fünf Jahren ein. Die österreichische Erstaufführung geht am So., 22.1., in der Blackbox des Musiktheaters über die Bühne.