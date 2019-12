"Persinette" an der Staatsoper: So geht Kinderoper

Erst „Die Weiden“ von Johannes Maria Staud, dann „Orlando“ von Olga Neuwirth und nun „Persinette“ von Albin Fries und Birgit Mathon – mit einem wahren Reigen an Uraufführungen verabschiedet(e) sich Staatsoperndirektor Dominique Meyer im letzten Jahr seiner Amtszeit Richtung Mailänder Scala.

Mit unterschiedlichem Erfolg. „Die Weiden“ litten (und leiden) an Durs Grünbaums moralinsaurem Libretto, Neuwirths „Orlando“ hätte etwas zu sagen, scheitert (im zweiten Teil) jedoch etwas an seinem universalen Weltverbesserungsanspruch. Bleibt also „Persinette“, eine deklarierte Kinderoper, die in etwa 60 Minuten nur eines will: Ein Märchen mit Happy-End erzählen und Lust auf die Welt der Oper zu machen.