Vater und Sohn vor Gericht: Gewaltsame Entführung der Mutter in Linz

Ein Vater und sein Sohn haben sich am Freitag in Linz wegen Freiheitsentziehung und Körperverletzung vor Gericht verantworten müssen, weil sie im September die Frau bzw. Mutter gewaltsam entführt haben sollen.

Beide Angeklagte sitzen aktuell in Untersuchungshaft. Sie sollen am 12. September der Frau aufgelauert, sie am Oberkörper gepackt und in ein Auto gezerrt haben. Dann fuhren sie davon.

Ein Zeuge, der den Vorfall mit dem Handy filmte, alarmierte die Polizei und die Verdächtigen konnten schnell ermittelt werden. Mittels Handypeilung wurde der Wagen lokalisiert und in der Steiermark auf der Pyhrnautobahn (A9) bei der Ausfahrt Schachenwald schließlich angehalten.

Frau suchte Schutz im Frauenhaus

„Gewalttätiges, respektloses Verhalten“ gegenüber der Frau habe die langjährige Beziehung des Ehepaares geprägt, sagte die Staatsanwältin. Schon mehrmals habe sie daher versucht, den Mann zu verlassen - zuletzt im Juni, als es zu Unstimmigkeiten über Geld gekommen sei.