Radikalisierte Mädchen: Polizei in OÖ "von Intensität überrascht"

Wobei Tischlinger in dem Zusammenhang betont, wie wichtig eine Differenzierung sei: "Nur weil ein Mädchen verschleiert ist, heißt das noch gar nichts." Problematisch werde es, wenn es läuft wie in den aktuellen Fällen, die die Polizei bearbeitet.

Der Ablauf sei meist der gleiche. Die Mädchen werden im Internet angesprochen, kommen in Kontakt mit Vertretern eines radikalisierten Islams - der mit der Religion an sich gar nichts mehr zu tun habe. Schnell wird - auch vom katholischen Glauben - zum Islam konvertiert, die Mädchen gehen nur noch vollverschleiert außer Haus, ziehen sich von der Familie zurück.

Freilich gäbe es auch "Täterinnen", eine Verurteilung nach dem Terrorismusparagrafen (§ 278) habe es zuletzt gegeben. " Die Mädchen sind 12, 13 oder 14 Jahre alt ", weiß der LVT-Chef, "fast zehn sind es in den letzten Monaten gewesen."

Da geht es dann darum, dass der Schulbesuch eingestellt wird und die Kinder sogar von zu Hause verschwinden. "Meist kommt eine Vermisstenmeldung, wenn dann der Verdacht besteht, dass sich das verschwundene Kind radikalisiert hat, kommen wir dazu", erläutert Tischlinger die Rolle des LVT.

Heiraten und Kinder gebären

Zuletzt war ein Mädchen aus Oberösterreich in Deutschland entdeckt worden. "Wir versuchen, Kontakt aufzunehmen und das Kind wieder in die Gesellschaft zurückzuholen. Das ist oft ein Katz'-und-Maus-Spiel", räumt er ein. Das Problem sei tatsächlich: "Die Mädchen werden sofort verheiratet und sollen Kinder gebären." Und das sei auch bei Mädchen in Oberösterreich zuletzt passiert.