Chor aus Jerusalem trat in Linzer Synagoge auf: "Gehen nicht in die Knie"

"Es ist mehr als glatt gelaufen. Es war ein fröhliches Konzert, das alle mitgerissen hat." Charlotte Herman, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde in Linz (IKG), ist erleichtert. Am Tag nach dem Auftritt des Chores der Großen Synagoge Jerusalem in der Linzer Synagoge bezeichnet Herman die Veranstaltung als "Lichtblick in dieser dunklen Zeit."

14 Musiker aus Israel sowie der Oberkantor aus Wien verwandelten die Synagoge am Sonntagabend in ein temporäres Konzerthaus. Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP, war unter den 90 Gästen im Publikum. In einer kurzen Rede sprach er den aufflammenden Antisemitismus weltweit an und erklärte, dass es nicht sein dürfe, dass Jüdinnen und Juden bei uns nicht sicher seien.

