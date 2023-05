Die Omama weiß: Morgen ist es vielleicht zu spät

von Christa Koinig

Ich bin der lustige Seppy, ich bin eine Puppe und bin dazu da, Spaß zu machen, Freude zu bringen und gute Laune zu verbreiten. Meist gelingt es mir auch, aber manchmal kommen Dinge daher, die werfen mich so richtig aus der Bahn.

So wie neulich, als eine meiner Lieblingspuppen verschwunden war. Ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte, es kam für mich so plötzlich und unerwartet. Die wunderbarste aller Puppen war weg. Ich konnte nur mehr an sie denken und hab’ alles andere rund um mich herum vergessen.