Seppy bekommt Besuch aus dem Zirkus

Ich hab kürzlich ein kleines Vogelhaus gebaut, hab Futter hinein gegeben, und hab gewartet. Ich hab darauf gewartet, dass Vroni, das Vogelmädchen, das ich selber aufgezogen und dann frei gelassen hab, irgendwann wieder zu mir zurück kommt. „Seppy, vielleicht wartest du umsonst“, hat Omama zu mir gesagt, „und während du wartest, zieht das Leben an dir vorüber.“ Und wie immer hatte Omama recht. Denn das Leben ist wirklich an mir vorüber gezogen. Nämlich in Gestalt unserer Freunde aus dem Zirkus. Vor lauter Warten auf Vroni hatte ich diese komplett übersehen.

Die Zirkusartisten