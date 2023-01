Schwer verletzte Frau in Linz aufgefunden: Fahndung nach Täter

In Linz wird aktuell nach einem 41-jährigen Mann gefahndet. Er steht im Verdacht, seine 42-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer attackiert zu haben.

Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich soll die mutmaßliche Tat in der Wohnung der beiden an der Wiener Straße in Linz begangen worden sein. Auch die gemeinsame Tochter dürfte anwesend gewesen sein. "Wie viel sie mitbekommen hat, ist noch unklar", heißt es auf KURIER-Anfrage von der Polizei. Der irakische Staatsbürger sei nach der Tat jedenfalls mit einem Fahrzeug geflüchtet.

Gegen 6.45 Uhr ging bei der Polizei schließlich der Notruf ein. Die Frau hätte ihn selbst gewählt. Nähere Details waren vorerst aber noch unklar. Die 42-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie schwebe nicht in Lebensgefahr. „Wir gehen von einer absichtlichen schweren Körperverletzung aus, es dürfte sich um eine Beziehungstat handeln“, hieß es vonseiten der oö. Polizei.