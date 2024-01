42-Jähriger steht nach Amokfahrt in Linz vor Gericht

Der vierfach vorbestrafte Mann, unter anderem wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung, soll am frühen Morgen des 9. Januar dreimal mit einem Messer auf seine 42-jährige Frau eingestochen haben. Im Anschluss habe er mit einem Strick aus Schuhband und Nylonband versucht, seine Ehefrau zu erwürgen.

Die elfjährige Tochter der beiden sei auf ihn losgegangen und habe der Mutter das Leben gerettet. Die Frau hatte Stichwunden in Bauch, Brust und am linken Oberarm. Nach der Attacke flüchtete der Iraker und suchte einen vermeintlichen Nebenbuhler an dessen Arbeitsplatz auf. Er soll ihn mit zwei Messern bedroht haben.

Flucht mit Sturmgewehr fortgesetzt

Als er auf seiner Flucht in eine Straßensperre fuhr, soll er eine 21-jährige Polizistin und einen 26-jährigen Polizisten angefahren und schwer verletzt haben. Sein Auto wurde gegen einen Brückenpfeiler geschleudert und konnte nicht mehr weiterfahren.

Daraufhin stieg er aus, entriss dem bewusstlosen Polizisten das Sturmgewehr und zielte damit auf die Polizistin. Sie konnte einen Schuss mir ihrer Waffe abgeben, der 42-Jährige flüchtete.

An einer Kreuzung an der Stadtgrenze von Linz versuchte er sich ein neues Auto zu beschaffen. Er soll mehrere Pkw-Lenker mit dem Sturmgewehr bedroht haben. Erst beim vierten Versuch gelang es ihm, ein Fahrzeug zu rauben.

