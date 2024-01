Drei Tage Prozess in Linz: 42-Jähriger nach Amokfahrt vor Gericht

Ein 42-Jähriger, der am 9. Jänner 2023 in Linz auf seine Frau eingestochen und dann auf der Amokfahrt zwei Polizisten schwer verletzt haben soll, steht ab Donnerstag, 25. Jänner, vor dem Geschworenengericht. Die Staatsanwaltschaft Linz beantragte die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum, da der Mann laut psychiatrischem Gutachten wegen einer paranoiden Schizophrenie nicht zurechnungsfähig sei. Der Prozess ist wegen vieler Gutachten für drei Tage anberaumt.

Küchenmesser als Tatwaffe

Wäre der Iraker zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig gewesen, müsste er sich wegen versuchten Mordes in drei Fällen, gefährlicher Drohung, versuchten und vollendeten schweren Raubs sowie wegen des Vergehens nach dem Waffengesetz verantworten. Dem Mann werde laut Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, am 9. Jänner des Vorjahres zuerst versucht zu haben, seine Frau mit einem Küchenmesser zu töten. Dreimal soll er zugestochen haben, bevor er sie wohl noch mit einem Seil strangulieren wollte.

