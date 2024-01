Lars Eidinger und Michael Köhlmeier: Zwei Kultur-Giganten in Linz

Seit er als exzentrischer „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen mit Verena Altenberger als Buhlschaft an seiner Seite auftrat, ist er auch in Österreich flächendeckend bekannt.

➤ Mehr lesen: Lars Eidinger hat "keine Scheu, auch hässlich zu erscheinen, anzuecken"

Lars Eidinger kommt am 26. 1. ins Linzer Schauspielhaus. Der deutsche Film- und Theaterschauspieler wird Bertolt Brechts „Hauspostille“, eine Sammlung von Gedichten, interpretieren, vermutlich intensiv und in noch nie gehörter Weise. Der Musiker und Komponist Hans-Jörn Brandenburg begleitet Eidinger am Klavier, unter anderem mit Werken von Kurt Weill.