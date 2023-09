Amokfahrt in Linz: Gutachten stuft Verdächtigen als "gefährlich" ein

Ein 42-jähriger Iraker, der bei einem Amoklauf im Jänner im Großraum Linz drei Menschen schwer verletzt haben soll, ist laut einem psychiatrischen Gutachten nicht zurechnungsfähig. Das berichtete die Krone (Mittwoch-Ausgabe) unter Berufung auf Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. "Er leidet an Schizophrenie und wird als gefährlich eingestuft", sagte sie.

Der Mann soll am 9. Jänner in der Früh auf seine 42-jährige Frau dreimal mit einem Messer eingestochen haben. Deren elfjährige Tochter sprang ihn offenbar an und dürfte so das Leben der Mutter gerettet haben. Nach der Attacke suchte der Iraker einen vermeintlichen Nebenbuhler an dessen Arbeitsstätte auf. Diesen soll er mit zwei Messern bedroht haben.

